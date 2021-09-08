華山分屍案，凶手陳伯謙被控性侵、勒斃酒醉的高姓女學員，並肢解成7大袋棄屍，他狂言要出書「賺一桶金」，寫「變態殺人魔的心情自白」，一審將他判死，但台灣高等法院更一審改判無期徒刑，讓他逃過死刑制裁。

陳伯謙在華山草原搭建「野居草堂」推廣傳統弓道技藝，高姓女子2018年5月31日到草堂飲酒聊天，翌日凌晨酒醉昏睡 ，陳趁機性侵並勒斃高女，將屍體藏放草堂內塑膠箱，再於6月3日深夜分屍，隔日清晨運至陽明山區棄置，另將左乳、外陰部分製成標本收藏。

刑事部分一審判陳男死刑，高院二審認定符合自首要件，改判無期徒刑，案經最高法院撤銷發回，高院更一審審理時，死者家屬怒批陳男只是想到自己，很會演戲。。

民事部分，高女父母向陳求償，台北地方法院認定，陳男在看守所會客時，與友人對話「看能不能出一本書，賺個一桶金」顯然毫無悔意，更加添高女父母痛苦，因此如數判准，陳男總共要賠1401萬6374元。