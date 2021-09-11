台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日登場，顏寬恒日前在臉書發文「致柏惟兄」，並宣布將以義工的身分參與罷免團體的活動，聽候鄉親差遣，對此陳柏惟則反批顏寬恒霸凌。不過，輿情網站《網路溫度計》發現，在網路聲量方面，顏寬恒緊扣疫情問題的論述，壓過了陳柏惟的「霸凌說」，這顯示當下大家最關心的，是誰能真正解決民生問題。

顏寬恒8日在臉書發布「致柏惟兄」千字長文，宣布將以義工身分參與罷免團體的活動，聽候鄉親差遣。針對顏寬恒正面應戰，陳柏惟在臉書以「自由不該建立在霸凌別人之上」一文回應，對顏喊話，稱他實現的第1個政見就是讓顏自由，顏卻以霸凌回報。他會繼續努力做好立委該做的工作，把所有的政績與質詢攤開，對抗假訊息。

《網路溫度計》通過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查2021年8月10日至9月8日間顏寬恒與陳柏維的網路聲量表現，結果顯示，在這段時間中，陳柏惟的總聲量為38384筆，高過顏寬恒的15514筆。同時，陳柏惟的網路聲量在8月19日他發表若沒有國民黨，台灣可能成為美國第2大州的言論達到高峰。

不過，《網路溫度計》指出，2人在9月8日的交鋒中，顏寬恒全文緊扣疫情議題、對陳柏惟喊話的臉書發文，以9627筆的網路聲量，贏過陳柏惟「霸凌說」的5921筆網路聲量，這顯示顯示民生、疫情議題成為目前攻防的主戰場，且從網友的反應來看，陳柏惟過去在社群上搏得高聲量的招數似乎遇到瓶頸，在疫情之下，網友們越來越關心誰能真正解決民生問題。