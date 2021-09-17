台中市政府民政局17日於臉書粉絲專頁直播，與民眾一同見證備選國民法官初選名冊抽選程序。

司法新制《國民法官法》將於2023年正式上路，新制重點是由素人擔任「國民法官」，與職業法官共組合議庭審理刑案，最優先程序就是選任國民法官，參與案件審理，做出同時兼顧法律與國民期待的判決，達成真正的人民參與審判目標。

民政局今日於臉書粉絲專頁直播，與民眾一同見證備選國民法官初選名冊抽選程序。

民政局長吳世瑋表示，《國民法官法》將於2023年1月1日上路，正式成為我國司法制度的一環，凡年滿23歲且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上的國民，皆有被選任為國民法官、備位國民法官的資格。

但如果是跟審理案件有關的人(如被害人、目擊證人等)，或沒有完成國民教育，或有一定前科的人，依法則不能擔任國民法官。

吳世瑋指出，台中地方法院估算明年度所需備選國民法官人數計2000人，截至篩選基準日(今年9月15日)台中市設籍人口數計281萬7191人，經篩選符合年滿23歲且連續居住4個月以上，具備積極資格者共218萬4672人。

台中市政府今日以臉書直播公開方式，依台中地方法院所需備選國民法官人數，「隨機抽選」2000人，作成備選國民法官初選名冊，將提供台中地方法院辦理2022年度國民法官模擬法庭活動使用。

今日抽選程序由吳世瑋擔任主席，於宣讀抽選基本事項後，宣布程序開始，秉持公正、公開原則，由指定人員操作內政部統一開發系統進行隨機抽選2000人。

並在台灣台中地方法院庭長劉麗瑛、台灣台中地方檢察署主任檢察官陳信郎及社團法人台中律師公會理事長盧永盛共同見證下，作成備選國民法官初選名冊。