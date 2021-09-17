臉書新政策「群體危害社會」開鍘 移除150個德國帳號 08:462021/09/17 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臉書16日宣布強制移除150個在德國支持反封城抗爭並散布疫苗假消息的帳號，是臉書頒布新政策禁止「群體危害社會」以來首度開鍘。臉書表示遭到強制移除的帳號在臉書網站上聯手散布假消息。 臉書為了避免社交網站淪為有心人士散布假消息或煽動暴力、策畫恐怖行動的平台，過去已移除大量違規帳號。這類帳號多為個人假帳號，在臉書上散布仇恨言論或發布暴力威脅，但近來臉書上出現越來越多群體聯手散布假消息的行徑，藉此逃避臉書偵測，以致臉書頒布新政策。 柯文哲嗆「死800人跟陳時中有關」 網一聽秒回4字 國壽、新壽受惠 老房產收益達高標 為新不動產拉一把 #大量 #臉書 #帳號 #移除 #新政策 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臉書曝莫德納美國登機影片 黃創夏一句話譏蘇貞昌 09:382021/09/17 政治 資通設備遭駭成全球殭屍網路 調查局助1900用戶移除惡意程式 16:102021/09/16 社會 民眾黨嗆中央蓋不出1戶社宅 澄清柯文哲從未說不蓋社宅 15:532021/09/16 政治 民進黨立委陳亭妃扮演媽祖 網友窮追猛打一問題 17:252021/09/16 政治 獨》國際監理官會議 金管會今日出面和15國監理官視訊 09:452021/09/17 財經 中美強權競爭 僵局難解 04:102021/09/17 時論廣場 枋山天雷操演 重砲震撼射擊 屏東滿豐陣地演練 民眾爭睹 04:102021/09/17 焦點要聞 7旬翁投資理財險遭詐 中和警成功攔阻詐騙 21:502021/09/16 社會 查口罩地圖、就醫紀錄都靠它！揭秘你所不知道的「健保大數據」 09:342021/09/17 生活 日本執政黨總裁選舉起跑 2男2女角逐首相大位 09:252021/09/17 國際 1分鐘讀財經》台股遭3大利空突襲 台積電又躺槍 08:322021/09/17 財經 財經熱門新聞 買賣農地GG了 做錯1動作從大賺300萬變倒賠 - 財經 - 工商 股價3年狂飆12倍！美媒點名這家「低調台廠」掌晶片業命脈 - 財經 大摩看衰台積電有理？法人同賣超 他點出1關鍵 - 財經 恆大負債8.4兆全球最慘 財務危機快炸了 專家爆高層犯下2大錯 - 財經 買房還是租屋？他揭10年後殘酷差異：狠賺66萬或負債 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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