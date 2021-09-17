臉書16日宣布強制移除150個在德國支持反封城抗爭並散布疫苗假消息的帳號，是臉書頒布新政策禁止「群體危害社會」以來首度開鍘。臉書表示遭到強制移除的帳號在臉書網站上聯手散布假消息。

臉書為了避免社交網站淪為有心人士散布假消息或煽動暴力、策畫恐怖行動的平台，過去已移除大量違規帳號。這類帳號多為個人假帳號，在臉書上散布仇恨言論或發布暴力威脅，但近來臉書上出現越來越多群體聯手散布假消息的行徑，藉此逃避臉書偵測，以致臉書頒布新政策。