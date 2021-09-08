華山分屍案凶手陳伯謙涉殺死高姓女子後，割下她的乳部及私處後棄屍，一審依殺人罪判死，二審改判無期徒刑遭撤銷後，高女父親原本燃起希望，請求法官將陳伯謙判死，但台灣高等法院更一審仍判無期徒刑，他質疑台灣是不是要走向廢死？

去年高院將陳男改依強制性交致傷害罪判處無期徒刑，高父請求檢方幫他提上訴，他希望法官將殺人魔判處死刑，最高法院撤銷後，高院更一審仍判無期徒刑，高父說這麼可惡的殺人魔、這種人渣竟然不判他死刑，「沒有天理、沒有公平正義」。