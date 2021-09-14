和鄰居相處並不是一件容易的事，若是又剛好碰到愛管閒事的鄰居，可能會因此發生許多尷尬的事情。英國一名女子拍片分享，前陣子社福員突然登門拜訪，說有人投訴她「虐兒」，讓女子感到相當困惑，帶著社福員去看看自己的「兒子」，不過對方進屋後只看見一隻貓咪，瞬間明白鄰居誤會了，只能尷尬離去。

綜合外媒報導，英國女網友凱莉（Kayleigh）近日在TikTok上分享一段有趣的經歷，她表示前陣子突然有一名社福員來訪，並告訴她有人向他們投訴，懷疑凱莉疏於照顧兒子喬治（George），因此非常擔心喬治沒有獲得該有的福利，另外社福員也強調，他們沒辦法透露報案者的身分。

社福員進一步解釋，報案者稱他經常聽到凱莉禁止喬治吃飯，並對他說「你今天已經吃過了」、「你已經吃飽了」、「走開！我受夠了」等話語；凱莉聽完以後覺得十分荒唐，主動邀請社福員一起去看看「兒子」的狀況，沒想到對方上樓以後，看到的卻是一隻肉嘟嘟的家貓，讓他瞬間傻眼。

凱莉看到社福員的反應後，開玩笑地和他說：「報案者應該打電話給動物保護協會，而不是社福中心」，之後也向對方解釋，因為喬治太胖了，所以平時只能吃三餐、不能吃零食，自己才會不斷限制愛貓吃飯，社福員也明白一切都只是鄰居誤會了，只好尷尬地離開現場。

事後凱莉笑稱，這是她遇過最搞笑的事情，網友們看完影片以後也都覺得很有趣，紛紛留言：「顯然喬治已經知道怎麼使用電話了」、「你的貓肯定是那個匿名爆料者」、「這對任何人來說都上了一課，不要急著對不清楚的事情下結論」、「能把你說的話聽得那麼清楚的人，很明顯就是鄰居吧」、「很開心看到社福員擔心潛在的受虐兒」。