63歲的阿珍（化名）和已退休的先生租屋住在三合院老宅，去年因為新冠疫情影響減少工作機會，原可靠勞保年金勉強度日，但意外罹癌的龐大醫療費花光畢生積蓄，生計頓陷愁雲慘霧，經頂新和德文教基金會提供急難救助金，並透過食物銀行提供物資，才得以減輕生活負擔。

為協助社福邊緣戶，基督教救助協會10年前開始推展「1919食物銀行」，至今年2月底，已在全台建立11間1919實體食物銀行，其中前年與頂新和德文教基金會合作開辦的「頂新和德1919食物銀行」，是協會第一個非教會體系的合作單位。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，基金會改裝彰化頂新老宅成立食物銀行，累計服務阿珍在內的250戶弱勢家庭外，也提供急難救助給面臨重大變故的家庭，累計110戶家庭、300人次受惠。另外，基金會也投入教育資源逾20年，提供在的學童免費課業輔導或開設烘焙班指導在地弱勢青少年學習一技之長等。