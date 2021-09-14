台南尪被嫌「俗又窮酸」，但人妻詳述夫妻真實相處情況，獲得2萬個讚。（截自臉書《●【爆怨公社】●》）

嫁到台南很可憐？一名人妻上網抱怨，嫁到台南被一些「好友」說很慘，老公被嫌穿搭「很俗」、開20年老march被瞧不起，請她們吃牛肉湯、虱目魚料理等在地小吃被嫌棄，結婚辦35桌被翻白眼，不過人妻詳述夫妻相處狀況後「大逆轉」，獲得2萬個讚，眾多網友看完直呼這不是抱怨文而是炫耀文！

「我很難得刪除好友~能讓我一次刪幾個人真的不簡單~做人千萬不要只看表面好嗎...！不是遠嫁台南就很慘好嗎！」，一名女網友在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》PO長文抱怨，指老公被嫌棄穿搭很俗、開20年老march、騎20年的心情100被瞧不起，聽到老公從事傳統行業，更是好像很可憐；請她們吃牛肉湯、牛肉小炒、虱目魚料理等在地小吃，也被嫌棄很難端上檯面。

然而原PO表示，丈夫「幫我洗衣服的次數比我幫他洗的次數還多，煮飯給我吃的次數比我煮的還多」、「還沒結婚，薪水、存款就都歸我管~零用錢我發；還沒提結婚，就幫我還清學貸；還沒結婚，就買車給我上下班；還沒結婚，就完全沒隱私，手機電腦任我看~」。

婚後更是「孩子衣服他手洗、洗澡他洗、洗屁股他洗、要安慰他抱，每天拖地他來...要不是沒奶，可能也變成他」、「我老公不愛戴首飾，首飾都在我身上；我老公不愛打扮，只要我美美的就好」。

這篇台南人妻抱怨文，獲得超過2萬個讚，1400則留言回應：「根本是炫耀文」、「版主好幸福呀」、「他們是嫉妒＋羨慕」、「講得我都想嫁給他了。減法人際關係，是一種修煉。」、「嫁對人才是重點！而且很多人婚前婚後不一樣，那種人最自私。批評你的朋友就刪了吧，因為不叫朋友，連損友都不值得繼續有來往，祝你一直幸福下去」、「平凡就是幸福，有一個平凡的老公，會疼愛自己的伴侶，把最好的都給她，是世界上最美好的愛情」。