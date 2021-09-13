隨著疫情趨緩，美式賣場好市多Costco日前重新開放內用區，有民眾目擊，一名男子在沒購買任何熱食的情況下，竟自備鋼瓶自助區裝飲料，甚至將瓶口直接對著飲料機的出水處，引發網友眾怒，痛批誇張又噁心，也有人說不要再抱怨何洋蔥限制用量了，台灣就是有這種人。

一名網友日前在臉書「爆廢公社二館」PO出一段影片，只見在好市多的自助區有名男子拿著超大型鋼瓶，將瓶口直接對著飲料機狂裝飲料，絲毫不在意他人眼光，等到整瓶裝滿後才心滿意足的離開。讓原PO忍不住酸「好市多，真的好地方；防疫期間，我的杯；吃喝玩樂，誰擋我？」

貼文一出立刻引起網友熱議，「為什麼瓶口會直接對著，現在還在防疫期間耶」、「還好他沒有拿裝山泉水的桶子來」、「防疫期間用自己的冰霸杯喝到飽，誇張真的非常噁心」、「所以不要再抱怨為何洋蔥要限制用量了，台灣就是有這種人…」、「阻止不了他們拿，但是希望他的杯子有洗」。

根據好市多規定，若在熟食區購買熱食，有些會附飲料，店員會提供盛裝用的專屬飲料杯，內用可以無限續杯。若單買飲料，必須先到櫃台付錢，店員一樣會給盛裝用的紙杯，拿到紙杯後才能到飲料機台裝取，禁用其他的杯子。