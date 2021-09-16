高鐵延伸到宜蘭案，站點四選一，交通部上月表態屬意設站四城站，引發議論，連前宜蘭縣長游錫堃跳出來喊話「希望行政院深思」，有網友認為高鐵是要解決雪隧壅塞問題，批評選擇四城簡直太瞎，也引起熱議。

一名網友在PTT八卦板以「是多低能才會想高鐵宜蘭站蓋在四城」為題發文，指出高鐵站應該蓋在宜蘭、縣政中心或是宜蘭、羅東之間比較平衡，如果是要選荒地，縣政中心往東也是一堆，「選一個鳥不拉屎的四城，說要發展礁溪觀光到底多低能」。

原PO表示，宜蘭人幾乎沒幾個贊成在四城，只有中央想硬幹，如果高鐵蓋在四城，從北部去羅東還要轉乘30分鐘，不如直接搭客運或是自己開車，「是要怎麼疏通雪隧？假日國道五號還不是塞爆」。

貼文一出，許多網友也紛紛加入討論，「身為宜蘭人的我聽到要蓋在四城覺得莫名其妙」、「身為花蓮人聽到在四城覺得無奈」、「縣政中心最優」、「宜蘭縣府旁邊不是很多空地嗎？」、「硬要蓋，下場94（就是）只能選地價便宜的四城」。

有不少人直言「就是為了炒房才低能選四城」、「高鐵站不都是炒地皮考量來設的嗎？」、「去查查那附近的地主有誰就知道了」、「當然是蓋在便宜土地買好的地方啊」、「這樣才能撈錢啦」、「人家在賺錢，你在笑人家低能」。

高鐵站點過於偏僻的問題，也讓網友忍不住抱怨，「像台南蓋歸仁離火車站這麼遠，根本有病」、「台中人最好平常會經過烏日啦」、「其他縣市的站點真的噁爛到不行」、「高鐵除了台北板橋，有哪一站不低能的嗎」、「只有台北市高雄市內的高鐵站點不算炒」。

高鐵宜蘭設站爭議，交通部長王國材16日表示尚未定案，25日將前往宜蘭開說明會，會把四城、宜蘭、縣政中心和羅東等4個站優缺點一併向鄉親報告，溝通用地、拆遷、特定區等課題，「當然不希望花了1700億，宜蘭鄉親還不歡迎」。