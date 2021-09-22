李祖寧帶女兒Bling上節目闖關。（東森提供）

倪雅倫帶女兒妍妍一起上節目。（東森提供）

由曾國城、蔡尚樺主持的益智節目《全民星攻略》，日前錄製「明星家族智慧大比拚」特別企劃，找來三組親子檔齊心挑戰兩人共同的九宮格題庫。藝人佩甄的醫師老公王祚軒，首次帶著兒子王靖鳶亮相，夫妻倆卻慘遭兒子控訴：「都送別人名牌，送我的都是不好的！」造成他心理超不平衡。

王祚軒和兒子王靖鳶首次在螢光幕前同台，老婆佩甄也不忘到場應援。只是就讀小六的王靖鳶，告訴爸爸說已經不喜歡別人叫他的綽號西打了。曾國城問他，有個名醫爸爸、藝人媽媽，做兒子的感受如何？王靖鳶毫不客氣的大爆爸媽的料：「他們送別人的通常都是名牌，每次送我的東西都是沒那麼貴的。」

導致他心裡很不平衡。王祚軒則解釋，像有時候跟城哥吃飯會帶伴手禮，小朋友看到便會好奇價錢，殊不知小孩得知金額後，會因為爸爸只送他6塊、10塊的東西而心生不滿。曾國城幽默說：「你現在應該在想『為什麼送城城阿伯6千的東西，只送給我6塊的吧？』，這你就知道是價值的差異啦，所以要努力啊！」

李祖寧帶著國三生的女兒Bling組隊挑戰攻略賽，第1關金錢題讓李祖寧忍不住笑說：「妳（女兒）每次跟我講錢的時候，我都會畏寒。」因為Bling的口語能力自小就相當優秀，非常能說服她跟老公，「每次她在說服時，我就會開始動腦筋思考如何反說服她，壓力也因此跟著變大。」Bling坦言要求超過1千塊以上的禮物時，媽媽就會對她說讓她緩一下。

而國三也正是孩子開始注重外表的年紀，Bling用小大人的語氣說：「我今天只在乎上鏡好不好看，也會一直提醒自己不要露牙笑，因為牙齦露出來很醜，會被同學截圖所以不行。」曾國城安慰道：「有自信最美，而且能上這個節目已經是最美好的事了。」Bling秒回認同，此舉卻讓曾國城傻眼直呼：「她接話接太緊，我就覺得她不誠懇。」

名模倪雅倫與就讀小六的女兒妍妍以自身經驗猜題，卻意外爆出女兒有說夢話的習慣和夢遊的症狀，她透露妍妍有次夢遊從5樓走下4樓，「連我爸都以為她是醒著的」，沒想到她卻在廚房拿起辣椒瓶猛灌！但所幸當時瓶蓋未開、虛驚一場，否則後果不堪設想。以上內容將於明（23日）晚9點在東森綜合台播出。