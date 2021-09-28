26日剛過生日的「綜藝天王」吳宗憲家中喜事不斷，今年9月12日將二女兒Vivian（吳則含）嫁給國民黨黨主席朱立倫的外甥Wilson（蔣豐蔚），昨（27日）大女兒吳姍儒（Sandy）又召開記者會宣布明年1月29日要跟交往5年圈外男友於文華東方酒店辦婚宴，讓吳宗憲措手不及，大呼自己是最後一個知道的。兩個寶貝千金接連結婚，女兒僅剩他口中「最漂亮老么」Olivia尚未邁入人生下一個階段。

吳宗憲和張葳葳育有3女1子，夫妻倆對小孩的教育很重視，不惜花大錢將兒女送出國，Sandy和Vivian都是從美國西雅圖華盛頓藝術大學畢業，老三Olivia念紐約視覺藝術大學，兒子鹿希派（吳睿軒）則是畢業於美國伯克利音樂學院，只不過老二和老三都是圈外人，去年吳宗憲在父親節PO與4個小孩的合照時，特意用表情符號遮住她們兩人的臉，保護女兒們的隱私。

隔月過七夕情人節時，吳宗憲罕曬與老三Olivia的合照，寫下：「情人節，跟小三一起喝咖啡…噢不！是老三！希望明年的情人節…就有人可以接手爸爸的位置」畫面中，父女倆臉靠臉，吳宗憲寵溺地撫著Olivia的頭，雖然Olivia用物品遮住半臉，仍可看到她留著純黑中分髮型，擁有一雙笑起來會彎彎的雙眼皮電眼，加上精緻的瓜子臉，無疑是美人胚子，讓眾多網友大讚：「終於看到老三了，吳家的顏值好高啊！」、「有帥老爸就有漂亮的女兒」、「果然老三是最漂亮的」。

事實上，吳宗憲曾在節目中列出三個女兒的顏值排行：「老三是第一名，老二是第二名」讓Sandy當場氣pu pu，曾開玩笑的抱怨小妹長得超漂亮，導致爸爸忽略自己到一個地步。