中國大陸國台辦昨天以千字文批評外交部長吳釗燮為「頑固台獨分子」。陸委會主委邱太三今天在立法院受訪時表示，國台辦的發言非常不得體而且失格，盼未來謹慎對台發言。

國台辦昨點名吳釗燮藉各種場合、以各種方式瘋狂散布「台獨」言論，罔顧台灣是中國一部分的事實與法理，在國際上到處兜售台是「主權國家」的謊言。

邱太三對此表示，國台辦的工作應服務兩岸人民，這樣的發言非常不得體而且失格，兩岸未來若能良性發展，絕對不是在言語的角力或較勁，盼望國台辦未來能謹慎對台發言。