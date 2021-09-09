受惠於消費性電子及電動車相關新產品佈局發酵，中探針(6217)明年營運看好，中探針總經理蔡伯晨表示，公司三大產品線佈局完整，謹慎樂觀看待明年，明年不僅可以達到兩位數成長，成長幅度也會比往年好一點。

中探針今天下午舉行線上法說會，中探針為測試探針及連接器解決方案研發設計製造商，主力產品為消費性電子及車用POGO PIN連接器、高端IC測試探針；其中POGO PIN連接器廣泛應用至真無線藍芽耳機(TWS)、電子菸、手機、Smart Watch、平板電腦、GPS、PDA、NB、TV GAME、Digital Camera、Dock、Walking Talking等產品中，測試探針(test probe)則為各式被測物與測試治具設備間之測試媒介，其應用領域相當廣泛，包括：印刷電路板測試、晶圓測試、IC封裝測試、通訊產品及LCD面板測試儀器設備等，目前大電流端子與大電流連接器也開始應用至電動汽機車(車削件)、充電槍/樁等領域。

由於中探針可針對客戶需求提供各式客製化解決方案，搭配精密品質檢測設備與專業業務團隊，目前客戶涵蓋國際知名品牌，近幾年更鎖定電動車/電動自行車開發新產品，相關佈局成果已逐漸顯現。

蔡伯晨表示，電子產品朝輕薄短小發展，所有電子零組件，包括電動自行車/電動車都走向微型化，公司擁有機械、材料及高頻三大技術競爭優勢，並陸續開發出應用在AR/VR,USB3.2/4.0,DP/mDP的高資料傳輸率/磁吸連接方案、應用於360度轉動式監控鏡頭長距離滑動連接方案、應用於智慧裝置的高密封度防水連接方案、應用於5G B+B Connect/智慧裝置的超短距薄型連接方案等，以及電動自行車/電動摩托車/電動車等高插拔壽命、冠簧大電流傳輸方案、AC/DC充電與國標/美標充電方案，以及太陽能逆變器穩定電流傳輸方案；在測試方面，公司亦有高資料傳輸率/同軸測試方案、高傳輸電流/同心測試方案、鋰電池可拆換測試方案及晶圓極封裝細間距測試方案，目前三大產品線都做得很完整，尤其是消費性及新能源產品，公司有很大信心可以拿下客戶訂單。

中探針今年上半年稅後盈餘為5480萬元，年成長1.76倍，每股盈餘為0.85元，累計前8月合併營收為18.58億元，年成長24.58%。

中探針財務副總經理陳火亮表示，7月及8月營收維持高峰，下半年還不錯，偏樂觀謹慎。

展望明年，蔡伯晨表示，公司為明年及後年營收成長已做廠房及設備投資，明年兩位數成長是一定的，且成長幅度將優於往年。