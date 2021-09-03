32歲王姓男子與25歲溫姓男子為還債組竊盜集團，用鐵撬破壞自助洗車場、洗衣店的兌幣機，光是大寮地區一天就有2起，警方循線追查，發現他們犯案足跡遍及高雄、台南、屏東；警方收網逮人時，他們正與6名朋友開毒趴，還起出少了撞針的改造手槍，全案依毒品、竊盜、槍砲罪送辦。

林園分局上月31日獲報，大寮區力行路一間自助停車場兌幣機遭破壞，機器內2千多元現金遭竊，20多分鐘後又獲報，鳳屏一路一間洗衣店兌幣機也遭同樣手法破壞，損失1萬多元，警方火速成立專案小組追查。

據了解，從監視器畫面得知來了一輛現代紅色汽車，副駕駛座下來一名戴深色帽子、穿著白T恤、深色短褲男子，用鐵橇或持拔釘器等強行破壞儲值機、兌幣機，行竊手法熟稔。

警方鎖定王男及溫男涉案，且不只於大寮區犯案，還涉在高雄、台南、屏東等地區，四處竊取自助商店內兌幣機或儲值機內財物；警方一路追查犯案車輛，最後於鼓山區發現他們藏身處，見時機成熟發動突襲，當時屋內正在開毒趴。

王男與溫男找了5男1女朋友開毒趴，現場除查扣毒品，還查獲犯罪工具鐵橇棒、贓車車牌，改造手槍零件，經組合少了撞針，成了一把無用槍枝。王男、溫男坦承犯案，稱因缺錢花用向地下錢莊借錢，為還錢四處行竊，目前居無定所，只能借住友人家，行竊車輛有時跟朋友借、有時另外租車。

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