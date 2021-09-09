人民幣兌美元中間價9日報6.4615，較8日的6.4674，升59個基點，漲幅為0.09％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，9日公開市場進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，中標利率仍持平於2.2％。
這是進入9月以來，逆回購規模連續第7日維持在百億，繼續完全對沖當日到期。9月之前一度連續5日的淨回籠，使月內迄今的累計淨回籠量達到2000億元。
路透統計，本周公開市場逆回購到期總額為1300億元，其中，前兩天各500億元，後三天各100億元。
人民幣兌美元中間價9日報6.4615，較8日的6.4674，升59個基點，漲幅為0.09％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，9日公開市場進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，中標利率仍持平於2.2％。
這是進入9月以來，逆回購規模連續第7日維持在百億，繼續完全對沖當日到期。9月之前一度連續5日的淨回籠，使月內迄今的累計淨回籠量達到2000億元。
路透統計，本周公開市場逆回購到期總額為1300億元，其中，前兩天各500億元，後三天各100億元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。