人民幣兌美元中間價9日報6.4615，較8日的6.4674，升59個基點，漲幅為0.09％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，9日公開市場進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，中標利率仍持平於2.2％。

這是進入9月以來，逆回購規模連續第7日維持在百億，繼續完全對沖當日到期。9月之前一度連續5日的淨回籠，使月內迄今的累計淨回籠量達到2000億元。

路透統計，本周公開市場逆回購到期總額為1300億元，其中，前兩天各500億元，後三天各100億元。