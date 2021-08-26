彰化縣黃男為彰化縣道教會會員，並在彰化市自宅開設妙賢宮擔任負責人宮主，2011年廣邀溫男等多信眾多人集資共同投資某土地開發案，不料開發案因故終止，溫男提告追討近百萬元，卻因提不出投資契約，口說無憑，慘遭彰化地院駁回告訴。全案可上訴。

投資一定有風險，投資人務必審慎評估且訂定契約作為保障。根據判決書，2011年間黃男向妙賢宮信眾集資，指有信徒李男告知苗栗後龍鎮有個山坡地開發案，可趁此機會轉賣開發土方獲利；溫男因信賴黃姓宮主，同年7月起至隔年初，陸續交付合計107萬給黃男。

孰料山坡地開發案因故終止，投資案也胎死腹中；黃男卻遲遲未將投資款項歸還溫男，溫男念及雙方情誼也未積極催討，2018年間他聽聞有投資人陸續拿回投資款項，才請妻子出面催討，黃男同意每月匯款1萬元，3年來卻只陸續還了13萬元，溫男只好提告要求黃男返還剩餘投資款94萬元及法定利息。

黃男則反駁，大家的錢都被發起投資案的李男拿去，自己也投入將近20萬元，否認與溫男有還款協議；自己身為宮主，得知投資案沒成，居中協調，且出於好意小額幫助溫男，並沒有要幫忙還債，何況雙方都沒有契約關係，又何來契約請求權？

法官審酌，溫男提告請求黃男返還投資款項，卻無法主動舉證提出具有法律效力之雙方投資契約，只憑黃男曾不定期給付金錢，就主張雙方有還款約定，自難以採信，因此認定溫男要求還款的主張當屬無據，駁回告訴。