58歲資深藝人黃安長期旅居大陸，常對於兩岸時事發表看法，犀利風格容易引起爭議，去年一名簡姓男子因取笑卜姓男子「長得像黃安，絕對早洩」，讓對方氣得一狀告上法庭，最後依公然侮辱罪判罰金6000元，對此，黃安也暴怒回應，「褲襠裡拉胡琴，瞎扯蛋！」

簡男遭卜男提告，辯稱會出此言是因為有人要卜男買鹿茸，推測對方有早洩毛病，但法官不接受說法，最後認定他公然侮辱，判決出來後，也傳到身在大陸的黃安耳裡，氣得他在微博轉發新聞，「我都離開20年了，還流傳我的傳說，原來在臺灣長得像我的，是他X的犯法的。」

黃安在微博氣炸開譙。（圖／翻攝自黃安微博）

黃安也文中表示，原來自己在台灣的人氣那麼高，「你大爺的像我要罰錢，你是褲襠裡拉胡琴，瞎扯蛋嘛。」他也自爆，過去遭到大陸自媒體狠酸「大陸有種撈錢的職業，叫“台灣愛國藝人”，黃安正是以此為生」，黃安憤怒狂飆，「長得像我，罰不罰其次，還得知道我長什麼樣呀？」黃安的字裡行間充滿怒火，還自嘲地大笑幾聲，「人家花錢請我去喊口號，對嗎？傻X，你得先是個歌星嘛，要有成名曲嘛，要玉樹臨風嘛，你是嗎？你有嗎？我得表演呀，我得《新鴛鴦蝴蝶夢》、《東南西北風》、樣樣紅呀！」再度在網路上掀起熱議。