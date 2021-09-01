藝人謝忻2019年被抓包和阿翔搞婚外情，重創形象，走出低潮後生活漸回正軌，也開始積極復出，近日她上節目《小明星大跟班》聊到那段低潮，就透露自己曾迷信改運，卻因此被騙財，甚至還讓住在基隆的媽媽替她去行天宮跪著念經，被現場來賓直虧是不孝女。

謝忻表示，2年前捲入不倫風波時，常被網友私訊謾罵，有天收到一位高雄男網友的訊息，對方自稱是乩童，表示很同情她，並稱看了謝忻的「元辰宮」，發現她元辰宮裡的花已經凋謝，需要澆水灌溉，更表明要他幫忙澆水的話，得要1萬8的費用，而當時謝忻正處於低潮，便什麼方法都想試，最後就轉帳給對方。

謝忻瞎信改運前後被騙5萬，還請媽媽幫她每天到廟跪著唸經。（圖／翻攝自小明星大跟班YouTube）

隔天，男子向謝忻表示已經澆好水，但又補充說她的元辰宮天空仍烏雲密佈，他是可以繼續幫她化解霉運，而謝忻本人或家人也要替她念經，最後謝忻坦言一共匯了5萬給男子，更因自己當時在風頭上被狗仔盯著無法出門，還叫媽媽每天從基隆坐公車去行天宮，早上、下午都幫她在法會跪著聽經、念經，讓該集節目來賓聽了都傻眼，直罵她是不孝女，而謝忻事後回想也覺得後悔。