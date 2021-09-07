新北市某幼兒園爆群聚感染，1名幼兒園老師確診，8名學生、1名家長感染，這名老師在7月時曾打過1劑莫德納疫苗。資深媒體人謝寒冰懷疑，病毒有可能是小朋友傳染給老師。而指揮中心建議莫德納第二劑間隔為4周以上，但謝寒冰指出，這名老師7月12日打完疫苗後至今已超過6周，是否第一劑防護力已被突破？他指出目前最大的問題，是莫德納疫苗根本不足。

謝寒冰6日在中天政論節目《正常發揮》中表示，政府有的時候還算的真剛好，7/12這個老師打了疫苗，通常2周之後會產生效力，大概在7/26會產生效力，7/27就叫她去上課，算的會不會太準？且每個人都一樣是2個禮拜後會產生效力嗎？但個體之間會有差異，抓這麼緊會不會有點恐怖？

謝寒冰指出，現在可能認為說要怪老師，但這很沒邏輯，因為很多人確診是沒有症狀的，要怎麼怪她？而且很多人打了疫苗，有點症狀可能會以為只是過敏，不會去想到是確診。

《明報健康網》報導，美國自8月開學後，兒童及青少年新冠病毒確診個案急升，截至8月26日的一周內，美國新增20.4萬名兒童感染新冠肺炎，較截至7月22日的一周約3.8萬宗，大增4倍；8月20日至26日，每天平均有330名兒童因感染新冠肺炎住院，是逾一年來最高。德州傳出教師染疫死亡，宣布5間學校暫停實體上課。

謝寒冰在節目中質疑，這個老師的CT值17，但小朋友當中有人的CT值是35.8，搞不好跟老師無關，她可能是被小孩子傳染的，如果是這樣，老師有沒有防護力已經無關緊要，但問題是施打疫苗後早已超過了6周，防護力一減弱馬上就被病毒入侵，所以美國才會建議間隔6周後要施打第2劑，因為搞不好4、5周後防護力就開始衰退了。

幼兒園老師感染事件，凸顯了民眾打了莫德納第一劑，卻無法在指定效期內完成第二劑接種的窘境。若疫苗的防護力真的因此而失效，豈不是白打了？謝寒冰認為，問題在於現在台灣只訂了505萬劑莫德納，且打了第1劑之後，就非打莫德納不可，沒有東西可以替代，而這也只有一辦法解決，就是趕快多買莫德納。