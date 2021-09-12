第八輪公費疫苗10日起開放預約，一度又造成1922平台大當機，有醫師為此表示，平台大當機後，網路又有不少人謾罵，那些老是嫌疫苗差的人，等到發現疫情好像快要燒過來了，才自覺自己原來錯過那麼多次。對此，前藍委孫大千痛批，這到底是勸世文還是遮羞文？台灣就是因為有這樣的專家，所以民進黨才可以持續擺爛耍廢。

孫大千11日在臉書發文表示，在過去幾輪的疫苗預約中，除了高端疫苗之外，所有的國際疫苗幾乎是在一開始預約時，網站就已經當機。不管是AZ或者是莫德納，爽約率也非常低。請問一下，是誰在嫌疫苗了？刻意把高端疫苗和國際疫苗放在一起評論，究竟是想要護航誰？

針對台灣有許多長輩接種莫德納疫苗後，至今仍無法接種第二劑，孫大千直言，已經等候了超過兩個月的時間，是他們不想注射疫苗嗎？孫稱，不是，是政府根本沒有買到疫苗，南韓政府可以派代表團去莫德納總公司催疫苗，台灣政府又做了什麼？

孫大千認為，台灣現在第一劑的疫苗覆蓋率都沒有超過五成，這代表有將近一半的民眾根本沒有第一劑的疫苗可以施打，在手無寸鐵的情況下，被迫和Delta病毒奮戰，這些民眾連抱怨一下的權利都沒有，且台灣如果能夠和美國一樣，有打不完的疫苗，還可以自由選擇，誰會閒著沒事幹去抱怨挑剔？孫痛批，身為醫療專業人士，不出面呼籲政府盡力採購國際疫苗，反而去教訓台灣廣大的疫苗孤兒，這樣的行為，應該可以獲得民進黨高度的讚揚吧？