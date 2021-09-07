台南市警四分局華平派出所所長施少迪幫忙推車後，因換氣過度到路旁吐了一下。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市警四分局華平派出所所長施少迪前天晚間執行巡邏勤務時，獲報安平區中華西路、府前一街的橋上，有1輛小貨車故障拋錨。由於現場位於主幹道，車流量相當大，2員立即到場協助推車，但因橋面上坡，42歲的施少迪推了大約400公尺，還因換氣過度到路旁吐了一下，讓小貨車司機及家人感到不好意思。

據了解，5日晚間7點左右，施少迪及警員吳允祥執行巡邏勤務時，突然接獲110通報指稱，「有輛小貨卡在中華西路與府前一街的橋上抛錨」，2員立即趕赴現場，但卻無法排除機械故障。

施少迪考量現場位於主幹道，車流量相當大，如果再等汽車修配場或轄區派出所到場，可能會造成車流回堵，甚至嚴重壅塞，易造成車禍，於是二話不說，直接推起車來，並由吳員在後方疏導警戒。

但因橋面為上坡路段，加上車流量大，施少迪推推停停，每次起步都顯得非常吃力，好不容易才將抛錨車輛，由橋上推到400公尺外的路邊停車場停放，等待救援。

此時，施少迪對謝姓駕駛說，「好了，你們先聯絡修車場，我去旁邊吐一下」，隨即就跑到草地上吐。

謝男的母親看到員警如此拚命幫忙，卻導致身體不適，覺得很不好意思，頻頻問說「要不要叫救護車」，施則回說「沒關係！吐完就好了」。

謝母表示，自己與兒子從玉井到市區來逛街，沒想到車子會故障抛錨，對員警及時伸出援手且如此拚命，頻頻彎腰致歉，並深表感謝，事後也特別致電市警局請求表揚員警。