楊冪是大陸一線女星，以戲劇起家的她，還擁有一張天使臉孔和魔鬼身材，讓楊冪的人氣居高不下，而今（12日）是楊冪的35歲生日，身為壽星的楊冪在微博曬慶生照，她頭戴慶生帽、俏皮手遮臉，而楊冪旗下藝人迪麗熱巴更是準時在12點為老闆慶生：「祝大美女楊冪生日快樂」。

楊冪今迎接35歲生日，她稍早則在微博曬出慶生照，只見楊冪頭戴黃色慶生帽，雖然她俏皮以手遮住下半臉，不過楊冪的童顏和一雙圓滾滾大眼睛依舊吸睛，高顏值的她看不出已35歲，同時，楊冪也感性發文：「謝謝大家的生日祝福，我也要把最美的祝福分享給你們。我們在各自的人生道路上努力奔跑，在不同的跑道上為對方加油打氣，願每次互相遙望都能看到更好的彼此，希望每個小蜜蜂都能做有意義的事，成為更好的人，傳遞正向的能量，活好自己的人生，加油！」字裡行間滿是正能量。

楊冪的童顏和一雙圓滾滾大眼睛超吸睛，完全看不出已35歲。（圖／取材自楊冪微博）

楊冪微博全文。（圖／取材自楊冪微博）

而楊冪旗下藝人迪麗熱巴則是準時在12點為老闆慶生：「又是一年美女生日 祝大美女楊冪生日快樂啦」，迪麗熱巴甜喊楊冪大美女的同時，還曬出2張楊冪的美腿照，雙姝好交情不言而喻，也粉碎外界屢傳楊冪和迪麗熱巴的不合傳聞。

其實，迪麗熱巴是楊冪創立「嘉行傳媒」的旗下藝人，楊冪成功捧紅迪麗熱巴，讓她晉升新生代人氣花旦，但隨著迪麗熱巴和楊冪的聲勢和人氣都居高不下，雙姝也屢次被傳不合，但彼此生日時，兩人都會祝福，楊冪和迪麗熱巴稱對方是「大大寶貝貝」、「美人」，也讓雙姝的好感情全都露，不合謠言也就不攻自破。