金鐘視帝龍劭華14日驚傳在高雄驟逝，享壽68歲，因為死訊來得突然，讓親友和影迷都悲痛不已，也相當惋惜，有不少資深台劇粉發現，《含笑食堂》裡3位實力派演員都已成為天使，引起熱議。

2013年上映的《含笑食堂》，將食物與記憶做連結，用料理喚回流失的記憶，巧妙串起一家三代女性不同的感情觀，並加入失智症議題，帶出溫暖台灣味，笑中帶淚的劇情叫好叫座，

楊可涵(左二)曾兩度飾演龍劭華孫女。(圖／本報系資料照)

其中飾演龍劭華孫女的楊可涵（小白兔），從《我愛黑澀會》出道，外型甜美的她，轉戰戲劇圈表現亮眼，不過2015年因飽受憂鬱症所苦，在家輕生得年27歲，當時龍劭華現身告別式，感嘆表示「希望她一路好走，在天堂比在世時更快樂」。

此外，在劇中飾演苗可麗初戀男友的「三金影帝」吳朋奉，也在去年因腦中風驟逝，同劇的3個實力演員相繼過世，留給外界無限惋惜。龍劭華14日晚間被發現昏倒在高雄85大樓，緊急送醫仍宣告不治。

而和龍劭華合作過多部戲劇的苗可麗，第一時間也是難以相信，因為兩人當天下午才傳過語音訊息，「我到現在還覺得這是個玩笑嗎？」沒想到就此天人永隔，讓她忍著淚水錄完影，但收工就止不住情緒，一路哭著開車回家。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980