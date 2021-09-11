員警特別到基層宣導交通安全，還發送手提露營燈，暖心提醒長者於清晨或夜間外出時應攜帶照明燈、穿著明亮衣物或佩戴反光配件，讓駕駛人看得見你，維護自身安全。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中興分局加強轄內長者交通安全宣導，盼提升長者安全用路觀念，降低交通事故發生，守護長者安全。（民眾提供／盧金足台中傳真）

長者過馬路，謹記停、看、轉、揮、動交通安全五步驟！南投縣政府警察局中興分局統計轄區今年發生交通事故案件，分析事故當事人年齡，以65歲以上高齡者所占比例較高，特別到基層宣導交通安全，還發送手提露營燈，暖心提醒長者於清晨或夜間外出時應攜帶照明燈、穿著明亮衣物或佩戴反光配件，讓駕駛人看得見你，維護自身安全。

中興分局長黃念生表示，中興新村轄區多為高齡長者，年長者因身體機能改變，影響視力、認知及協調反應能力，面對瞬息萬變的路口，可能無法立即判斷與反應，呼籲駕駛人行經路口減速慢行、察看左右後方有無人車，並特別注意高齡長者動向。

中興分局加強轄內高齡長者交通安全宣導，盼提升長者安全用路觀念，降低交通事故發生，守護長者安全。

為讓高齡長者了解如何安全過馬路、騎車時如何保護自身及他人的安全，中興分局除走訪轄區長者宣導交通安全規則，也藉由與長者分享交流日常生活中用路經驗，提醒長者容易忽略的安全觀念。

員警也特別前往轄區營南社區志工訓練舉辦高齡長者交通安全宣導，現場除透過淺顯易懂圖文及影片，宣導長者「過馬路依紅綠燈指示走行人穿越道、勿任意穿越車道」、「綠燈秒數足夠才可安全通過」、「穿越路口左右察看並注意轉彎車」及「騎乘機車、電動代步車交通安全規則」。

此外，並發送長者手提露營燈，暖心提醒長者於清晨或夜間外出時應攜帶照明燈、穿著明亮衣物或配戴反光配件，讓駕駛人看得見你，維護自身安全。

黃念生說，家有年長者家庭提醒長輩出門在外，過馬路時謹記停、看、轉、揮、動交通安全五步驟，確實遵守交通安全規則，切勿違規貪快發生交通事故，危害自身及其他用路人交通安全。