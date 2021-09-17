清水警分局長游永中日前率領偵查隊副隊長等人，分別拜訪弘光科大副校長潘世尊及靜宜大學副校長王孝熙等人。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水警分局轄區有兩間大學，為讓學生能安心求學，清水警分局長游永中日前率領偵查隊副隊長等人，分別拜訪弘光科大副校長潘世尊及靜宜大學副校長王孝熙等人，雙方研議加強校園安全防護作為及提供協助等相關措施，並建立雙向溝通管道。

9月1日各國中小開學後，緊接著大學亦陸續準備開學，為使學生有安心的學習環境，清水警分局針對轄內各級學校，全面實施校園安全檢測，並強化校園安全維護作為。

清水警分局表示，校園安全一直是分局重點工作，為強化校園安全維護工作，除在9月開學前全面清查校園周邊監視器及照明狀況外，針對轄內各級學校亦逐校進行校園安全檢測，並加強校園周邊巡邏守望，開學後亦將陸續舉辦校園預防犯罪宣導，加強向學生宣導關於校外租賃及治、交安等主題，以提升學生自我防護意識及人身安全。

清水警分局長游永中指出，維護校園安全，警方責無旁貸且十分重視，持續與學校共同維護校園安全，並強化警方、學校及家庭等三面一體的守護網絡，建立安全學習環境，讓學生安心，讓家長放心。