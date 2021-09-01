捲入立委集體貪汙案，因涉收賄2580萬元遭起訴的立委蘇震清，提起自訴主張，台北地檢署承辦檢察官偽造文書且濫權追訴，但台北地方法院認為，他提起自訴指控的罪名，依濫權追訴罪論斷，但該罪他不是受害人，不得提告，判決不受理。

蘇震清指控，去年8月10日檢方訊問證人即該案共同被告李恒隆的偵訊影音檔案，有多個關鍵證詞之內容充斥雜音，完全無法辨識，受干擾時間接近6小時，且多段內容無端遭到遮蔽。

蘇又稱，去年8月24日檢方訊問證人李恒隆之偵訊影音檔案，部份內容與錄音譯文並未完全相符，或無任何清晰之錄音內容可資比對，甚或於錄音檔中重要關鍵證詞皆屬雜訊，侵害他受憲法保障公平審判之訴訟權益，檢察官涉犯濫權追訴等罪。

北院認為，濫權追訴罪部分，個人並非該罪之直接被害人，依法不得提起自訴，蘇震清對於本案犯罪事實全部均不得自訴，其提起本件自訴，於法未合，且無從補正，不經言詞辯論，直接判決不受理。