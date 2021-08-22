假檢警詐術舊瓶新裝，刑事局今天呼籲民眾應先冷靜查證，並指台中一名陳女日前接獲陌生LINE訊息，歹徒偽裝成地院主任並稱其涉多罪而要釐清金流，竟被騙走新台幣近千萬元。

刑事局今天發布新聞稿表示，傳統的假檢警詐騙手法，歹徒多半於白天家中青壯年外出工作時，假冒健保署、中華電信的語音電話並佯稱民眾健保卡使用異常、電信費用未繳納等，再透過轉接假冒的客服人員及檢警人員，以監管財務、製作線上筆錄為由，騙取被害人財產。

但詐騙手法一再翻新，刑事局指出，現在有詐騙集團透過「加LINE」與民眾取得聯繫，並以偽造的機關LOGO或公文取信於民，再於言談中不斷灌輸民眾涉及重罪須配合調查，並以偵查不公開等由阻斷民眾向外求援。

台中市1名60多歲的陳女8月初接到1通陌生的LINE訊息，對方自稱是地方法院陳主任，且大頭貼也顯示為地方法院的LOGO，歹徒「陳主任」告知陳女涉及洗錢防制法、偽造文書和毒品危害防制條例等罪，請她配合調查及偵訊。

「陳主任」還謊稱陳女家人為內線交易共犯，要求她須將所有帳戶內的現金全數領出，再到指定地點交給法院的替代役男帶回法院監管，且一再要求她在銀行內不許講電話，若銀行行員問起資金用途便說要作為投資用途，並假稱會派人監控其一舉一動。

信以為真的陳女，先從自身2個帳戶領出400萬元現金，並於住家附近的芒果樹下交付給「替代役男」（車手）；隔日又再前往不同銀行領取300萬元後交付款項；事隔4天和7天後又分別再領170萬元和50萬元交付。

陳女至此才覺得不對勁，決定到地院直接聯繫「陳主任」本人，竟驚覺根本查無此人，但2張提款卡和密碼都已交給歹徒，只好趕緊報警處理。

刑事局呼籲，為防止陌生人突然加入好友，民眾可點選LINE主頁右上角＋好友功能，再點選左上角的齒輪圖示，將「允許被加入好友」的功能關閉，即可避免被陌生人以電話號碼搜尋而加入好友。

此外，民眾若接到自稱公務機關人員的來電或LINE 訊息，首先請務必自行透過其他管道查證對方身分是否屬實，唯有冷靜查證，才能確保自己的財產安全，也請家中長者對陌生來電及訊息要提高警覺，若有任何疑問都可撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。（編輯：張銘坤）1100822