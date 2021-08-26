警方提醒，網路投資獲利超高，一不小就掉入詐騙集團的陷阱。（警方提供）

網路交友問題多，碰到溫柔體貼，又懂得投資理財的美女，先別開心天上掉下禮物，最好提高警覺不要被耍得團團轉。金門1名5旬陳姓民眾就因為不小心墜入粉紅色的陷阱，平白遭詐騙1千餘萬元，痛心辛苦錢再也要不回來。

金門在疫情期間受理詐騙案件增多，其中50歲陳姓男子在7月間被自稱股票老師助理的女子「珍妮」主動加Line成為網友，陸續聊天幾次後，對方知道他對股票投資很有興趣，就主動推薦一款App，宣稱只要匯款入該App的虛擬帳號內，即可透過程式代操作美股來高額獲利。

陳男起初半信半疑，只匯入100美元完成註冊，結果1天內即有10倍獲利，讓他開心得不得了，認為真是賺錢好機會，一定要好好把握，陸續投入新台幣8、900萬元，後續要將獲利領出時，對方告知由於連續高額交易，帳戶受到監管單位注意，無法提領。

該女子要求陳男再補一筆30％的保證金，才能領回獲利，等到陳男再匯入該筆保證金後，對方又以其他理由推遲並陸續要求匯款，陳男至此察覺有異，趕緊向警方報案，確認果然遇到詐騙集團，前後損失逾新台幣1000萬元。

另有1年約40歲的吳姓男子，也是透過臉書與自稱「琪琪」的女子搭訕，兩人相談甚歡，互加Line繼續聊個痛快，對方除噓寒問暖外，並透露她本人因為1款網路投資軟體，賺了一筆可觀的利潤，並發一個App連結，以該App虛擬帳戶為實名制，且受第3方監管來取信吳男，讓他前後投入新台幣78萬餘元。

後來，吳男想見好就收，對方告知等級不夠，需累積達一定金額才能提領獲利，吳男只得向家人開口借錢，並說明遇到的狀況，家人察覺有異並報警，最後確認受騙上當。

縣刑大表示，近期「假投資 真詐騙」橫行，詐騙集團多用LINE等通訊軟體，並以提供投資資訊獲取高額利潤，誘使當事人上當，提醒大家投資應透過合法管道賺取合理利潤，如有標榜高額獲利、穩賺不賠，獲利率顯然不合理的情況，更要小心受騙。有任何疑問可打110或165〈反詐騙諮詢專線〉即時查證。