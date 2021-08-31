陳珮騏暢聊近期演出《天之驕女》心情。（三立提供）

陳珮騏暢聊近期演出《天之驕女》心情。（三立提供）

陳珮騏在《天之驕女》感情生活複雜。（三立提供）

陳珮騏在《天之驕女》近期執著愛著亮哲。（三立提供）

陳珮騏在三立八點檔飾演的角色從「織田雪」變成「彭文雪」，除了男伴從謝承鈞（仔仔）劈腿黃少祺後又變成亮哲，連爸爸也從楊烈、林健寰到最新劇情即將換第三個爸爸張銘杰，對於一直「換爸爸」，她31日受訪時忍不住向爸爸們喊話：「就給我錢吧！」坦言「台八」就是這樣，很難要求像其他劇種的合理性，基於演出長度，故事線就要無限擴張、灑狗血、有些離經叛道的安排，跟世俗不合理的地方不要太過堅持，身為演員就是要說服自己、合理它。

演過這麼多不合情理的劇情，她說倒沒有過不去的關卡，但以她身為陳珮騏的女生肉體來說，「在同一時期要跟不同男生親吻，真的很過不去！超級過不去！」之前劇情中她背著老公謝承鈞出軌黃少祺，還同時期跟兩男有吻戲和床戲，心裡會覺得對不起他們，「曾有一天先親完少祺哥，再去親仔仔，我心想說仔仔會不會介意在我的脣上吃到少祺哥的口水，我好像應該跟仔仔對不起，但又有點說不出口」。

後來她劇中又劈腿亮哲，兩人激情戲不少，「那時疫情又好嚴重，少祺哥、亮哲各自都有小孩，我很擔心萬一自己是無症狀感染者，怎麼賠得起啊！」對於劇中複雜的感情關係，她只能跟自己講「這是我的工作，不是我」，用「現實中確實有些女生感情世界較豐富、同時跨足好幾個對象」來說服自己：「我只是表演，呈現出來就OK了！」

陳珮騏坦承自己有感情潔癖，不然交往對象不會那麼少，除了前夫之外，她只跟三個圈內人交往過，自從與小8歲男友分手後，感情已空窗許久，「沒辦法，我的感情世界，就是必須乾淨，因為來自道德觀比較傳統的家庭，如果沒感情，連牽手都做不到更不用說進一步動作，必須有心靈上的交流才有可能身體上的接觸，一定是正式交往才會牽手接吻。我如果不愛你了，一定是先離開才有辦法開始下一段」。

她說剛開始拍戲時已跟前夫交往很久，當時也僅經歷過這唯一一個男伴，卻是每一部戲都有吻戲，「當時真的超級過不去，覺得自己人盡可夫，但慢慢被戲劇開發，三天兩頭都在親，現在演情慾戲、床戲、挑逗戲都滿抽離自己，可以用很單純的工作態度執行它，拍激情戲還能很man地跟男對手討論，吻完會拍拍對方肩膀說『謝謝你，不好意思』」。

日前發生走私的154隻貓咪被安樂死的事件，看在長期關心動保、救援流浪動物的陳珮騏眼裡真的痛心，她回憶當天自己正在拍戲，一開始是接到趙駿亞打來的電話問她有沒有認識的人能幫忙，「我只能說，幫不了，誰都幫不了，我很痛啊、看了也很心疼 ，但是這有很多環節必須照顧和理解，幾乎世界各國對活體走私都是這樣處理方式，不是因為貪便宜的形式，而是必須兼顧境內更多其他生物甚至是人體的健康，能怎麼辦呢？能責備的只有走私的人，還有喜歡買名種幼犬貓、買生命的買主，這事件很遺憾，但只能面對跟接受它；至於要怎麼修法似乎也有限，但一定要支持遏止走私行為，也要加緊提倡多增加人民對生命的態度，不要迷思在品種幼犬貓或特殊稀有小動物，這樣的是層出不窮，例如認識的醫生朋友也炫耀走私了像龍貓的小動物」。至於日前也傳出虐貓新聞事件，她支持亂世用重典，建議立委諸公應該好好修動保法，「因為會傷害小動物的人有很高機率就會傷害人！」

她最近又認養了一隻20歲的吉娃娃，「其實是她救我，前陣子老毛小孩Mina過世，經歷太多次生離死別的我，講過多次不養了，因為心臟受不了，但後來才發現是我很需要牠們、需要毛小孩給我很多愛，一般會遇到需要我救援的孩子一定是又老又病、不會有人要，心想那就由我來吧，剛好湊翹遇到Gina，她會再活多久不曉得，一切就是盡人事聽天命」，她說自己一個皮夾用了10年，前陣子才花500元請人幫忙重新車縫，原本今年打算買一個新的皮夾送自己當生日禮物，「後來Gina來了，就算了，把錢花在她身上吧，她就是我的生日禮物！」