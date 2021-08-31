桃園市中壢區一名51歲洪姓男子，到銀行要匯款80萬元，行員看他行為怪異報警，警方前往得知又是一場詐騙投資伎倆，經利用165反詐騙系統查詢，洪男才當場恍然大悟，保住80萬元的積蓄。

員警上前關心洪男，他原先說要匯款80萬元，過程中不斷查看手機且說詞反覆，還說對方是生意往來對象，之前僅見過一次面，但有多次做生意的匯款紀錄故不疑有他。警方再次詳細詢問洪男匯款目的，他又改口稱因投資股票要做投資匯款用途，但手機出示的投資股票網站並非國內正當的投資網站，也無法將投資股票細節交代清楚，後經警方以165反詐騙系統查詢洪男欲匯款帳戶，才驚覺為警示帳戶。

警方告知洪男對方疑似為詐騙集團，並向洪男解釋此手法為詐騙集團以假投資真詐財的慣用伎倆，洪男才恍然大悟，並向警方坦承之前也有向該對象做多次股票上匯款交易，故不疑有詐才再度至銀行匯款，所幸在行員的機警與警方的幫助下，成功保住80萬元。

桃園市中壢警分局長陳百祿表示，近期常見詐騙手法，是以股票為投資標的，「天下沒有白吃的午餐」，投資前請三思，若遇不知名網友透過通訊軟體，提到股票投資訊息就是詐騙，有疑問可打165反詐騙諮詢專線查證。