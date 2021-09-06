熊姓男子今年3月間全裸出現在台北市區，高高站在別人的貨車車頂上，因而被警方帶回偵辦。警方好心替熊男找遮蔽衣物，熊男不領情企圖逃跑，還朝員警臉部攻擊。台北地院審結，依妨害公務判熊男拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

檢方起訴指出，27歲的熊男今年3月9日下午3時許，不明原因全裸攀爬台北市信義區永吉國中附近貨車車頂，民眾見狀報案，信義警分局五分埔派出所黃姓、蔡姓員警到場處理，把熊男帶回派出所偵辦。

熊男在派出所門口等待時，見員警在幫他找衣物遮蔽，想要趁機逃跑，黃員及時發現，趕緊上前拉住熊男的手，熊男竟突然攻擊黃員臉部，當場遭到壓制，被依妨害公務現行犯逮捕送辦。

熊男在偵查期間認罪，檢察官依妨害公務罪起訴他，並向法院聲請簡易判決處刑。法官審酌他的生活狀況、智識程度、犯後態度以及造成社會危害等一切情狀後，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。