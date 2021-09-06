高雄43歲的石姓男子5日凌晨3時許駕駛自小客車行經苓雅區和平一路，竟無視交通號誌連闖2個紅燈，遭巡邏員警盯上，警方將石男攔下盤查，卻發現石男在口袋暗藏毒品，石男向警方坦承，因為疫情失業、壓力大才會用毒，警方依違反毒品危害防制條例將石男移送偵辦。

高市警苓雅分局凱旋路派出所員警巡邏時，發現石男在和平一路上連續闖越2個紅燈，警方立即尾隨石男車輛，並於中正一路與福德三路口將其攔停，警方盤查詢問時，石男神情緊張、雙手發抖，並以不安的語氣向員警表示「因為要趕著回家」，才會連闖2個紅燈。

警方察覺石男有異，又看到他的褲子暗袋內有不明鼓起物，追問之下，石男才向警方坦承持有大麻及毒品咖啡包，經過警方初驗，當場查扣1包大麻（含袋重1.06公克）及2包安非他命毒品咖啡包（含袋總重8.35公克），隨後警方立即將石男逮捕並帶返所偵辦。

警方偵辦時，石男坦承持有毒品，並向警方表示，自己從事工業，由於受到疫情影響，完全沒有工作可接，雖然近期防疫警戒降級，但時常被放無薪假，經濟來源不穩定導致壓力過大，才會藉由吸食毒品來紓解自我壓力。警方將石男依毒品危害防制條例移送偵辦，另外，由於石男連闖2個紅燈，也被警方依違反道路交通管理處罰條例各開出2700元罰單。

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