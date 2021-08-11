新北市三峽區民生街19巷7弄6層樓民宅一樓，今凌晨1點許發生火警，一家7口，雖然警消出動大批人力搶救，在20分鐘內控制火勢，但仍造成3死4重傷的悲劇，由於現場擺有靈堂，該靈堂的延長線有嚴重燒毀跡象，推斷為起火發生處。

警消人員指出，罹難的3人為42歲詹姓男子、10歲女兒、1歲兒子，另外34歲外勞、40歲周姓妻子、7歲兒子、42歲周姓男子(妻子哥哥)救出後重傷，仍在加護病房搶救。

周妻被送往雙和醫院，7歲兒子送往亞東醫院，34歲外勞被送往三峽恩主公醫院，而42歲周妻哥哥則被送往土城醫院，周妻家人分至各醫院了解狀況。

據了解，該住處為周妻父親房子，周妻父親在上周過世，而周妻哥哥因長期臥床關係，與一家人同住，意外發生時家人未察覺火警，全部都吸入濃煙嗆傷昏迷。

土城醫院急診主任薛承君表示，詹姓男子、周妻哥哥凌晨2時30分送進醫院，詹男到院前失去呼吸心跳，急救後不治，另外周妻哥哥因有相關病史，立刻呼吸衰減插管急救，目前昏迷指數3分，非常危險，現在轉往加護病房進一步照顧。

薛承君說，醫院將盡量協助家屬，遇到這種事情都是不幸，將給予醫療跟心理上面最大的支持，病人還是危險期要盡量搶救，這是呼吸道嗆傷，逐漸好轉後要訓練拔除呼吸器變成自主性呼吸，才能夠說相對穩定。