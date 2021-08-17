17日隔夜美股收盤表現不一，道瓊與標普再創歷史新高，標普更是從2020年疫情爆發時的最低點大漲了一倍。阿富汗地緣政治與景氣成長是否趨緩須留意，至於美企亮眼財報，則是美股上漲原動力。道瓊漲110.02點或0.31%，收35625.40點；那指跌29.13點或0.20%，收14793.76點；標普500漲11.71點或0.26%，收4479.71點。17日隔夜美股盤中，道瓊最高漲至35631.19點，標普500則為4480.26點，雙雙又創盤中歷史新高。

同時，在2020年3月23日新冠疫情剛爆發時迄今，標普500已從當時最低點2237.4點硬是大漲一倍。

美企財報佳，是過去一個月美股屢創新高主要推手。粗估，2021年標普500指數每3個交易日中，就有1天是創新高的。因此，目前標普屢締新猷頻率，更是50年代以來最高的。

零售族群走高，沃爾瑪、家得寶等一些重量級零售商將陸續在本周公佈財報。

Union Bank認為，目前正逢返校消費旺季，因此，這些美企零售業者的財報走向，對判斷盤勢而言很重要。同時，新冠變種病毒對消費者行為有沒有產生本質化的變化，進而影響到美企財測，都是值得留意的。

根據FactSet統計，截止13日收盤，91%的標普500成分股已公佈第2季財報，其中的87%中，每股獲利更是超乎預期。預計標普500指數內美企的整體獲利成長率將高達近9成，這也是自2009年第4季以來單季最大增幅的3個月。

高盛證券認為，這個財報季充滿驚奇，美企每股盈餘每每都超乎市場預期，也屢創紀錄。同時，也有很多美企都有實施庫藏股的計畫。

不過，美股16日交易時，多項最新經濟數據卻不怎麼樣，也讓市場擔心景氣復甦的動力會隨時熄火。其中，美國8月紐約製造業指數從7月的43大減至18.3，遠低於預估值29。

經濟數據不佳，原油期貨價也走低，相關類股疲弱。埃克森美孚、雪佛龍等石油巨擘的跌幅都超過1%。另外，貸款利率參考代表的美國10年期公債殖利率，也降至1.247%。

銀行股也因公債殖利率下降而走低。美國銀行、摩根大通與高盛等普遍收黑。

特斯拉收跌4.3%，因美國國家公交安管局（NHTSA）對這家電動車大廠的Autopilot部分自動駕駛系統，展開正式調查。

新冠疫苗大廠莫德納收跌4.1%，2021年迄今其股價已漲超過2.5倍。

美東時間17日，美國聯準會(Fed)主席將發表講話，隔天還有Fed會議記錄，這都是市場關注焦點。

同時，在美軍撤離阿富汗後，塔利班迅速掌權，阿富汗後勢發展是否也會牽動美股走向。德意志銀行認為，對美國總統拜登來說，阿富汗未來發展如何是塊燙手山芋，尤其是美國大基建好不容易有些眉目後，現在又發生這種地緣政治問題。