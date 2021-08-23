台股加權指數23日開在16459.13點，大漲117.19點，權王台積電（2330）開高在560元，上漲8元，人氣指標股貨櫃三船長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）早盤強勁反彈，領漲大盤，電子股的ABF載板、IC設計、記憶體亦呈反彈，指數漲幅擴大，已近300點。

美股20日上漲，因市場對聯準會政策收緊的擔憂有所緩解，科技股領軍回升，投資人將持續觀望聯準會官員可能釋出的政策風向。

道瓊工業平均指數8月20日終場上漲0.65％（225.96點）、收35120.08點。

那斯達克指數上漲1.19％（172.88點）、收14714.66點。費城半導體指數上漲0.64％（20.63點）、收3256.50點。

元富投顧指出，近期亞洲股市同步走弱，韓股和港股紛紛出現重挫格局，這也讓台股跟著下跌。台股現階段重要的護國神山，台積電瀕臨年線保衛戰，聯電也高檔拉回，另外貨櫃三雄的走勢，狹幅整理，也將牽動非電子股。美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，中期不得不小心謹慎，短線觀望為宜。