屏東縣日前發生一起案例，為一名失智街友坐擁4000萬家產，突然與安養院女員工登記結婚，卻被法院撤銷的案例。一名社工有感於此，便在論壇批踢踢上分享，先前也遇上一名擁有上億不動產的街友，卻因產權劃分繁瑣而遲遲無法兌現，因此淪落街頭。

原PO於批踢踢八卦板回覆文章，分享在民間團體做了7年的遊民服務時遇上的個案，原PO分享，在某次夜訪時看到一個阿伯蜷縮在牆角，遂靠上前分享，「現在有醫生在義診，你要不要過去？」卻被阿伯狠狠拒絕，原因是阿伯怕錯過善心人士發的飯糰，所以不願離開該處。

原PO說，「我聽了都快哭了」，並發誓讓阿伯過基本身為一個人類該有的生活，帶著阿伯去國稅局調財產所有清單。結果資料調出來後，原PO發現阿伯的不動產清單多到要用釘書機釘起來，光是按照公告地價隨意加總，金額就超過1億元。

原PO詢問了阿伯才知道，原來土地是祖先留下，由他和多位親戚共同持有，因此產權複雜處理起來十分繁瑣，沒有土地仲介願意處理，也不知道該去哪邊尋找信任的人協助。

原PO指出，擁有上億不動產的人無法申請低收入戶，但阿伯也不願意讓兒女知道父親其實在路邊當遊民，那上億不動產就變成了無法申請低收，卻又賣不了錢的存在。

提及阿伯狀態，原PO說，「阿北後來說要去南部申請低收入戶就消失了，到現在我都沒有再見過他。很多個案的人生，都是這一部爛尾的小說，我跟你一樣想知道他後來過的怎樣了。」

文章曝光後，不少網友紛紛在留言區回覆，「同樣當過遊民社工，我也遇過類似的」、「曲折離奇啊」、「看過政府監護失智老人過世，明下股票光台積電就市值破億」、「好難想像的生活」、「希望那個阿北有好好過」。