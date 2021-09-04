高速傳輸概念股祥碩、威風電子、創惟在USB4商機的加持下，近期股價漲勢驚人，其中創惟已連續5個交易日上漲，周漲幅高達近4成，有網友分享自己在7月買進30張的創惟，豈料沒多久股價遭受重挫，慘賠了50幾萬，但當時對該股信心不減，選擇續抱，如今接連暴漲，帳面也由虧轉盈，獲利高達逾130萬。

疫情爆發帶動遠端商機，PC市場買氣熱絡，受惠筆電和周邊商品需求強勁，帶動USB集線器控制IC出貨大增，高速傳輸介面廠創惟上半年獲利表現繳出亮眼成績，營收達13.31億元，年增6.31%，稅後盈餘1.73億，每股稅後純益1.93元。

從創惟近期三大法人買賣動向來看，儘管3日由買轉賣，但此前則是連續5個交易日大幅買進7764張，其中投信更是大力相挺，從8月27日起連5個交易日買進，累計買超4437張。

受惠基本面備受看好，創惟自27日每股115元的收盤價，連續5個交易日上漲，周五收漲1.59%，以每股160元作收，周漲幅逼近4成。

1名網友在PTT股板發文，當初在7月中旬買進10張創惟試單，感受到該股的強勢後，再加碼買進20張，而獲利表現也不錯，未實現損益達到40幾萬，但誰想1個多禮拜後股價大跌到每股96元，頓時由盈轉虧，賠了50幾萬。

然而原PO並未認賠賣出，選擇續抱，沒想到如今創惟竟然接連暴漲，周漲幅高達近4成，讓他不僅再度由虧轉盈，未實現獲利更衝破百萬，高達136萬4504元。

創惟3日的當沖比重高達80.4%，當沖總損益為1990萬，平均每張損益為238，但原PO個人認為其中應該放空的居多，且帶大量融券回補，然而這樣還能拉起來，認為該股非常的強勢。

貼文一出後，底下留言除了讚嘆原PO的操作以外，也對他的膽子讚嘆不已，「有心臟就能賺大錢，厲害」、「恭喜你 你心臟真大」、「厲害，本夠心臟也夠強」、「心臟很強」、「心臟真大顆」。