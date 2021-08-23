A股三大指數開高走高 創指午盤漲逾2％ 12:092021/08/23 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數23日開高走高，先後漲逾1％、創指漲超2％，北向資金流入超人民幣（下同）35億元，滬深兩市成交額早盤突破8000億。各類股方面，煤炭、天然氣、石油等資源股表現強勢，大金融、房地產相關類股表現萎靡。總體而言，市場情緒較熱，概念股普漲。截至午間收盤，滬指漲1％，報3461.73點；深成指漲1.43％，報14457.93點；創指漲2.14％，報3261.29點。 從盤面上看，通用設備、國防軍工相關類股漲幅居前。證券、銀行、鋼鐵相關類股跌幅居前。 A股三大指數開高 創業板升2％ 《港股》科網股飆升 恆指大漲逾2％ #創指 #A股 #三大指數 #開高走高 #漲逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港經濟反彈 全年GDP上看6.5％ 04:102021/08/23 焦點新聞 航運股領航 台股早盤反彈近300點 09:202021/08/23 財經 恒指開高走高 早盤漲逾500點 10:302021/08/23 財經 《商情》避險需求增 紐約期金溫和走高 09:452021/08/23 財經 《晨間解盤》離底部不遠了 拚漸回穩(倫元投顧提供) 07:462021/08/23 財經 指標股回神 台股一度強彈400點 10:302021/08/23 財經 傳台積電加入搶櫃行列 陽明：全力配合重大業務 11:492021/08/23 財經 港交所積極推A股指數期貨 維護國際金融中心地位 09:452021/08/23 兩岸 台積電收復5日線 聯發科重返900元關卡 11:442021/08/23 財經 《半導體》世界觸頂 2日填息達陣 11:442021/08/23 財經 《半導體》搭台股順風車 譜瑞秒填息 11:272021/08/23 財經 財經熱門新聞 景氣給力 基本工資喊漲3％ - 財經要聞 - 工商時報 飯店業豁出去 首見零房費求生 - 財經焦點 - 中國時報 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 - 財經 大陸協助塔利班開採28兆礦產？前阿富汗央行總裁這樣看 - 財經 蘋果晶片備貨 測試廠爆單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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