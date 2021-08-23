A股三大指數23日開高走高，先後漲逾1％、創指漲超2％，北向資金流入超人民幣（下同）35億元，滬深兩市成交額早盤突破8000億。各類股方面，煤炭、天然氣、石油等資源股表現強勢，大金融、房地產相關類股表現萎靡。總體而言，市場情緒較熱，概念股普漲。截至午間收盤，滬指漲1％，報3461.73點；深成指漲1.43％，報14457.93點；創指漲2.14％，報3261.29點。

從盤面上看，通用設備、國防軍工相關類股漲幅居前。證券、銀行、鋼鐵相關類股跌幅居前。

A股三大指數開高 創業板升2％
《港股》科網股飆升 恆指大漲逾2％
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