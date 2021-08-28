Q:台股8/23(一)跌深反彈，單日上漲四百點，一掃下跌陰霾，接下來九月將迎來第三季電子業旺季，無論是蘋果新機發表或是國際晶圓短缺消息，似乎都已經在為台股暖身，接下來飆股是誰？

A:八月二十三日大盤跌深反彈，跳空長紅上漲四百點，讓不少投資人打了一劑強心針，長紅起，表示大盤有止跌跡象，接下來有機會向上走反彈波，但仔細觀察這根長紅關Ｋ會發現，雖然上漲四百點，量能卻只有三千六百億，止跌紅Ｋ上漲無量，後續反彈力度有待商榷。

綜觀大盤目前量能約在四千億上下，比起之前上攻萬八時五千多億量能，現在這個力道很難再創新高，且在一波下跌中，上方無論是均線或型態都已經形成反壓區，整體上漲不易，接下來能短線操作的只剩個股輪動表現。

加權指數20210824-型態+季線反壓區。(圖/理財周刊提供)

目前來看，自航海王落水後，並沒有領漲股出現，接下來炒作題材有機會回到電子股，權值型像台積電、聯發科、大立光因為股本太大，大盤量不出，短線要獲利難度高，因此，短打上只能從蘋概股裡選一些股本較小的元件廠操作，像是欣興、景碩、宏捷科等，有話題主力又好拉的個股。此外，金融股算是在前波下跌段較為強勢類股，像是富邦金、國泰金、華南金等，想要穩定一點的投資人可以往這方向考慮。

就技術圖形來看，大盤下跌上方已經形成壓力，特別是17200~17400點之間，是切線型態及季線關鍵壓力區，無論手中持股是否獲利，來到這邊還是建議減倉。整體來看，目前大盤無量，只能個股表現，小型電子股股性較為活潑，搭配消息可有一波短打，想安穩一點首選還是金融股。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1096期》)