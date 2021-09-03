3日，港股在日線連續4紅後，早盤一度最多下挫278點，低點至25,811點，之後，進行兩萬六關保衛戰。目前，恆生指數在26,010.22點，跌80.21點或0.31%。國企指數為9,300.88點，跌40.42點或0.43%。

科網族群普遍下跌，斥資千億人民幣響應中央共富政策的阿里巴巴，股價大跌4.1%，低點曾至164港元。同時，美團跌3.5%，這兩檔是表現最差大型股。此外，騰訊也跌1.5%，至於京東與小米則相對平穩。

中國大陸計畫成立北京證券交易所，深化新三板改革，以支持中小企業發展。香港交易所一度跌2.5%，低點至486港元，目前跌幅縮小至1.3%。

由於油價反彈石油類股表現不俗，中國石化飆升4.2%，是表現最佳權值股，同時，中國石油與中國海洋石油也分別漲2%與1.1%。

其它個股漲跌不一，匯豐控股漲0.6%，工商銀行漲0.7%，中國移動漲0.4%，友邦保險漲0.3%。不過，建設銀行跌0.2%；中國平安也跌0.7%。