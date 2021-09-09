周四日經指數收黑，失守前一日創下的近6個月新高。Delta新冠變種病毒快速傳播導致經濟成長放緩的擔憂升高，使全球市場走弱。

聯準會最新發布的褐皮書指出，由於Delta變種病毒導致疫情再度升高，上個月美國經濟增長「略為減速」。

此外，日本政府表示擬延長東京和其他地區的緊急事態。

周四收盤，日經225指數跌0.57%，為30,008.19點，結束了連漲8天、創下去年11月初以來維持最長的升勢。

東證一部指數收跌0.71%，為2,064.93點，失守周三創下的30年收盤高點（2,079.61點）。

市場人士表示，在連續上漲之後，自然會出現一些賣壓，但股市將進一步走高的看法將提供堅實的基礎。

MSCI（除日本外）亞太股票指數目前下跌1.24%。

軟銀集團收跌1.93%，對日經指數的拖累最大。該公司在與德國電信達成70億美元換股協議後，周三收盤大漲4.64%。

優衣庫母公司迅銷下跌0.65%，對日經指數的拖累僅次於軟銀。

航空運輸股下跌1.74%，在東證指數33大類股中表現最差。

日本航空下跌1.62%，消息指出該公司擬籌資3000億日圓度過預期中的資金問題。其同業全日空收跌1.84%。

電力和天然氣類股勁揚3.2%，表現優於大盤。

出線呼聲頗高的日本首相人選、向來對核能抱持反對立場的河野太郎（Taro Kono）立場似乎放軟，宣稱他將暫時容忍核能發電。東京電力應聲飆漲11.03%，在日經指數中漲幅最大；關西電力漲 5.36%，排名第二。