財政部今日公布8月全國賦稅收入統計，8月日均成交金額4382億元，創歷史第5高，致8月證交稅收245億元，居歷史第4高；年增率67.5％，為連續23個月正成長，為史上最長的正成長。

累計前8月台股日均成交金額4975億元，為歷史新高；累計今年前8月證交稅收1953億元，也同步創歷史同期新高，占今年預算數的1.6倍。

財政部統計處副處長陳玉豐分析，證交稅連續23紅已經創歷史紀錄；對於今年證交稅看法，塞港的因素推升海運價格，再加上企業獲利不錯，歐美疫情趨緩解封拉抬需求，所以景氣循環的類股例如航運、鋼鐵相當亮眼表現，半導體更呈現供不應求的態勢，致使證交稅今年表現亮眼。

不過，房市相關的稅收卻因為房地合一稅上路以及遇上民俗月而熄火，土地增值稅、契稅及房地合一稅都下滑現象。

根據財政部統計，土增稅8月實徵淨額僅只有84億元，較去年同期減少7.9億元，年減率8.6％，8月中表現最為亮眼的是台北市，因為有兩筆大額土地交易，分別在松山區與中正區，持有時間分別是52年與61年，兩筆土地貢獻就有7.8億元。累計前8月土增稅收仍有733億元，年增率仍有6.4％。

契稅8月稅收11.7億元，較去年同期減少2.4億元，六都當中台北市、桃園和新北市都較去年同期衰退，只有台南市因廠房轉移和新建案交屋而正成長；累計前8月稅收111億元，年增率15.7％。

房地合一稅8月稅收13.4億元，年增48.9％，惟相較7月的29.2億元幾乎是腰斬的情況，高雄、台中都有明顯降溫；累計前8月房地合一稅收為134.6億元，年增115％。

財政部分析，8月房市相關稅收除了受到房地合一新制影響之外，今年民俗月來得較早，影響8月的天數較多，新的稅制是否持續影響房市值得觀察。