大陸股市3日開盤走揚。上證指數升0.16％，深指升0.13％。

上證指數開盤報3602點，升5點或0.16％；10：27報3612點，升15點或0.43％。

深成指開盤報14295點，升18點或0.13％；現報14261點，跌16點或0.12％。

滬深300指數開盤報4875點，升5點或0.12％。創業板指數開盤報3150點，升11點或0.37％。

各類股個別發展，煤炭、有色金屬股跌逾1％；化工、鋼鐵、水泥股偏弱；金融股升逾2％；房地產、石油、電力股走穩。

此外，大陸國家主席習近平2日宣布將新設北京證券交易所，支持中小企業創新發展，並深化新三板改革，作為服務創新型中小企業主要上市地。消息刺激新三板精選層個股全線走強，在66檔成份股中，50檔漲幅超9％，其中五新隧裝大漲30％，貝特瑞、凱騰精工、拾比佰、德瑞鋰電等一批個股漲超20％。