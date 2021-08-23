八吋成熟製程晶圓代工廠世界(5347)第3季營運展望樂觀，業績將再創高峰；今隨著買盤推進，股價大漲且一度漲停144.5元，盤中仍在140元以上高檔，超越填息價的136元，也於填息第二天即亮麗填息。

世界先進去年營運創新高，配息3.5元也為新高水準。上周五(8月20日)除息受到台股盤勢不佳，股價收低在131.5元；今早則隨著美股勁揚，台股電子股跟漲，櫃買市場個股漲勢更強勁，世界先進開高為135元，盤中一度攻漲停，雖漲停打開，仍快速完成填息。

世界先進本季展望樂觀，第3季營收可望達115億至119億元，季增約15%，將續創歷史新高紀錄，毛利率也將攀高到44%至46%，獲利亦可望再創新高。此外，因應市場供給吃緊，售價調漲，加上產品組合更佳，產品平均售價將較第2季上揚約11%至13%。第3季毛利率將約44%至46%，以中間值45%計，將較第2季拉升4.1個百分點。