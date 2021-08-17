【LIVE直播】指揮中心記者會。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情趨緩，國內今日新增18例新冠肺炎確定病例，分別為4例本土及14例境外移入（4人打過疫苗），其中境外移入個案包含9名搭乘緬甸專機回台的台商，確診個案中無新增死亡。截至目前，國內共累計1萬5880例確診，其中821人死亡。

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例(其中2例為居家隔離期間陽性者)，為3例男性、1例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日均為8月16日，個案分布為臺北市、新北市各2例；其中2例為已知感染源、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

另外，今日也新增14例境外移入個案，為8名男性、6名女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(案15975、案15980)、英國(案15976、案15977)、緬甸(案15981至案15989)、澳洲(案15990)入境，入境日介於8月3日至8月15日。

副指揮官陳宗彥表示，今日14例境外移入個案，有9人來自緬甸的專機，是在緬甸工作的台商。近期返台的多數都是為了工作而出境，大概沒有什麼特別的狀況，所有境外移入都會特別去注意。14例境外移入個案中，有4人曾接種疫苗，發言人莊人祥說，其中的案15976、15977接種BNT，另有2人5月初就打完2劑AZ。

這波本土疫情（5月11日至8月15日），共累計公布1萬4653位確診個案，其中已有1萬3195人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.0%。

截至目前，國內共累計1萬5880例確診，分別為1346例境外移入，1萬4481例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

確診個案中，共累計821例死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。