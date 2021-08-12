一代巨星鄧麗君雖逝世26年，仍讓歌迷難以忘懷，經典歌曲傳唱至今，而七夕情人節、15號當晚，數字王國將採用3D高科技，重現她美麗身影，目前擔任「鄧麗君基金會」執行長的鄧麗君姪女鄧永佳，也透露姑姑私下一面。

據《三立新聞》報導，鄧永佳爸爸鄧長富是鄧麗君三哥，過去仍擔任華視總經理、國防管理學院的少將政戰主任，而雖然鄧永佳小學時，姑姑鄧麗君就過世，但她憶起姑姑在家模樣都是素顏，會穿唐裝、一般居家服，並透露她蠻勇於做自己，私底下非常隨和。

而她小時候不了解姑姑有多紅，直到進入鄧麗君基金會工作，才更清楚在舞台上發光發熱的鄧麗君另外一面，「越了解就越敬佩，覺得很不容易，十六歲就正式出道，在那個年代完全沒有背景，靠自己走到後來的國際巨星，這段歷程我真的覺得非常了不起」。

鄧永佳和爸爸鄧永富。(圖／本報系資料照)

鄧永佳氣質出眾。（圖／SHEE'S珠寶提供）

現33歲的鄧永佳，身高172公分，氣質出眾、眉宇間有些神似姑姑，被問到有沒有被說像鄧麗君，她也謙虛表示很榮幸也很開心可以被這樣說。

「癌症關懷基金會」董事長陳月卿將擔任「陳月卿ｘ鄧麗君【七夕～穿越時空來看你】online慈善講唱會」主持人，她也透露30年前曾訪問過鄧麗君，對她悅耳動人的歌聲留下深刻印象。