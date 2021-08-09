性感女神鍾麗緹擁有中越混血的高顏值和好身材，保養得宜根本看不出是50歲的三寶媽，先前因參加大陸實境秀《乘風破浪的姐姐》翻紅，一舉一動都成為焦點。近日她和親友到海南島度假，大膽嘗試新興趣衝浪，儘管全身包緊緊下水，仍可看出曼妙的身材曲線，兩個女兒也遺傳到媽媽的美腿基因。

鍾麗緹今（9日）在微博開心的發文表示：「我們都要不斷的努力學習、進步，挑戰自我！這次來到三亞很開心，我找到了新的愛好，我是乘風破浪的姐姐～」，照片中，鍾麗緹把全部的頭髮綁成辮子馬尾，完整露出鵝蛋臉和深邃五官，膚質看起來白皙無瑕，也沒有太多的脖紋，跟同年齡的婦女相比更顯得年輕。

50歲鍾麗緹外型保養得宜。（圖／微博@鍾麗緹）

50歲鍾麗緹外型保養得宜。（圖／微博@鍾麗緹）

雖然是衝浪初學者，不過鍾麗緹展現驚人的天份，穩穩的站在浪板上維持平衡，模樣看起來又帥又美；值得一提的是，她一連換了兩套防磨連身長袖泳裝，全身包得密不透風，甚至戴帽子預防曬傷，但泳衣的剪裁非常貼身，前凸後翹的身材曲線一覽無遺，找不到太多贅肉，完美體態已經勝過許多年輕女生，32歲陸女歌手不禁留言稱讚：「好美哦～」，其他網友也誇獎：「身材太好了，能出一下你的保養秘笈嗎？」、「姐姐什麼都會！！太厲害了」、「姐姐還是那麼辣」、「越來越漂亮」。

此行鍾麗緹也有帶兩個寶貝女兒Jaden、Cayla，在教練的指導下，也在衝浪板上站起來，小麥色的皮膚加上一雙修長美腿，比例相當好。

50歲鍾麗緹衝浪結合帥氣與性感。（圖／微博@鍾麗緹）

50歲鍾麗緹衝浪結合帥氣與性感。（圖／微博@鍾麗緹）

鍾麗緹也帶女兒一起衝浪。（圖／微博@鍾麗緹）