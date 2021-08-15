33歲大陸女星趙麗穎4月和男星馮紹峰閃電離婚，3年婚姻正式畫下句點，震撼演藝圈。昨（14日）是她恢復單身後第一個度過的七夕情人節，透過工作室PO一系列辣照，讓網友驚艷女神的身材似乎越來越好。

趙麗穎14日在工作室的微博發文：「熱情繁花環繞，一側身一低頭都是美妙時刻的精准定格，熱帶風情，因趙麗穎更為具象，今日七夕，祝大家甜蜜快樂。」照片中，趙麗穎化著清新妝容，一頭烏黑秀髮吹捲，別上一朵橘色大花，身穿淡紫色的低胸馬甲洋裝，肩帶和裙擺繁花環繞，不僅展現S型的曼妙曲線，氣質也變得更仙氣飄飄，網友看了紛紛稱讚：「啊啊啊好美」、「花仙子」、「老婆我希望你一直快樂」、「七夕快樂寶」、「七夕不孤寡，我有美女伴」，也有粉絲心疼趙麗穎太瘦，希望她能多吃一些，好好照顧身體。至於前夫馮紹峰的動態，他在七夕當天僅有透過微博宣傳電影，祝福網友情人節快樂。

趙麗穎離婚後不減人氣，工作仍舊滿檔，近日她出席保養品代言的公開活動，綁著俐落的高馬尾，身穿金色的細肩帶禮服，上面鑲滿超閃的大亮片，整個人貴氣十足，加上剪裁偏修身，纖細的體態及螞蟻腰一覽無遺；當她撐著黑傘在落雨的陽台邊倚靠，宛如復古女伶的裝扮美出新高度，唯美畫面再度造福網友。

趙麗穎離婚後首過七夕，一身低胸馬甲洋裝十分出眾。（圖／微博@趙麗穎工作室）