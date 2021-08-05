大陸新疆女神迪麗熱巴一出道以盛世美顏受到關注，後來在戲劇和綜藝領域都繳出精彩成績，近期和男神楊洋合作的電視劇《你是我的榮耀》熱播，舉手投足都引起討論；昨（4）日晚間熱巴在微博曬出一段跳舞影片，身穿性感馬甲完美曲線畢露，纖細螞蟻腰超不科學，她一個發射動作也成功擊中粉絲心。

迪麗熱巴和楊洋主演的《你是我的榮耀》，從開拍前到現在開播，都引起超高討論度，日前才因為海報中主角們擺得手勢，被韓國網友認為是「厭男」，嘲諷侮辱男性，被認為會影響海外市場；不過，該劇似乎不在意，這兩天電視劇官方和主角們都在微博放上跳手勢舞影片，繼續大力宣傳作品。

迪麗熱巴跳舞畫面曝光，好身材展露無遺。(圖/ 摘自迪麗熱巴微博)

其中迪麗熱巴在微博上傳影片，短短一天就超過924萬觀看次數，更有上百萬網友留言和分享，魅力不同凡響；畫面中熱巴上半身穿著黑色性感馬甲，下半身則是高腰牛仔褲，鎖骨、乳溝、纖細手臂和不科學螞蟻腰，讓網友一次看個夠。

在影片最後迪麗熱巴臉上笑得燦爛，並做出一個向鏡頭發射的動作，瞬間美暈大票網友，紛紛激動表示，「biu進我的心裡」、「愛心和守護發射，射得我不要不要」、「快被美哭」、「可甜可性感，真的受不了」、「我的心受到重擊，需要女神來救我」。